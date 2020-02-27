Свердловское министерство образования заявило о вреде концертов Элджея

27.02.2020, 9:32, Разное

Министерство образования Свердловской области распространило по подведомственным организациям письмо, в котором заявило о «серьезной угрозе общественной безопасности» из-за концертов хип-хоп исполнителя Элджея. Копию документа опубликовало сообщество «Говорит Каменск-Уральский».

«В настоящее время серьезной угрозой общественной безопасности продолжает оставаться активная пропаганда деструктивного поведения, осуществляемая популярными в молодежной среде музыкальными исполнителями, — говорится в письме. — Одним из популярных музыкальных исполнителей, творчество которого содержит произведения, причиняющие вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, содержит признаки пропаганды и незаконной рекламы наркотиков, является артист, выступающий под артистическим псевдонимом «Элджей».

В письме, подлинность которого Znak.com подтвердили в департаменте информационной политики региона, говорится, что у Элджея запланировано несколько концертов в Свердловской области. В связи с этим ведомство просит «проинформировать родительскую общественность о возможных последствиях посещения несовершеннолетними мероприятий с участием указанного исполнителя».

Интересно, что на концерты Элджея в Свердловской области и так установлен возрастной ценз «18+».

Ранее выступления Элджея были отменены в Челябинской области. На их отмене настаивал местный депутат Андрей Зеленин, который был недоволен сценическим образом артиста (отсутствие зрачков) и матом в песнях.

Источник: Новая газета



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