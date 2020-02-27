«Питтсбург» проиграл «Лос-Анджелесу» в 900-м матче Малкина в НХЛ

27.02.2020, 9:30, Новости дня

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" на льду домашней арены "Стэйплс-центр" обыграл команду "Питтсбург Пингвинз" со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

У победителей голами отметились Блейк Лизотт (3-я минута) и Тревор Льюис (40), а у гостей единственную шайбу забросил Брайан Раст (47), которому ассистировал российский нападающий Евгений Малкин.

Для 33-летнего уроженцы Магнитогорска эта встреча стала 900-й в лиге, он был признан третьей звездой матча. Всего на счету Евгения 63 (21+42) очка в 48 играх сезона и 1065 (412 +653) очков в НХЛ.

"Питтсбург" потерпел четвертое поражение кряду и с 80 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а "Лос-Анджелес", одержавший вторую победу в последних пяти играх, расположился на 15-й строчке на Западе, имея в активе 52 очка.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "пингвины" в субботу, 29 февраля, на выезде сыграют с командой "Анахайм Дакс", а "Кингз" на следующий день примут "Нью-Джерси Дэвилз".



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