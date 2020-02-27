Экс-глава ФРС: коронавирус может подтолкнуть экономику США к рецессии

27.02.2020, 9:30, Новости дня

Бывший председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила, что в зависимости от того, насколько широко распространится коронавирус, экономические последствия могут оказать значительное влияние на Европу и подтолкнуть США к рецессии. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы можем увидеть значительное влияние на Европу, которая была слабой с самого начала, и вполне возможно, что это может привести США к рецессии", — сказала Йеллен на мероприятии в Мичигане.

"Если он (коронавирус — прим. ред.) не нанесет существенного удара по США, это менее вероятно. У нас был довольно солидный прогноз до того, как это произошло, и есть некоторый риск, но в целом я думаю, что перспективы США выглядят довольно хорошо", — добавила она.

По словам Йеллен, мировая экономика была слабой, но начала восстанавливаться до того, как вирус распространился. Закрытие заводов из-за вспышки вируса в Китае повлияет на цепочки поставок, а потребительские расходы снизятся в связи с карантином и ограничениями на передвижения.

Учитывая вспышки вируса по всему миру, представители Национального центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) на этой неделе предупредили, что распространение коронавируса в США неизбежно, хотя неизвестно, насколько серьезным будет его воздействие.

В то же время главный экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что американская экономика сможет выдержать любые потрясения от глобального распространения COVID-19.



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