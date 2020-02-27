Женщины рассказали о странных фразах во время секса

27.02.2020, 9:30, Разное

Американский сексолог Эмили Морс обратилась к своим поклонникам с просьбой рассказать о странных фразах, которые их партнеры произносили во время секса. Некоторые высказывания оказались настоящими хохмами, сообщает телеканал «360».

Так, одна женщина рассказала, что любовник попросил ее сказать, что все будет хорошо, и что она о нем позаботится. Другая подписчица вспомнила, как партнер потребовал назвать его уродом, чтобы достичь оргазма. А еще один ловелас во время секса произнес «Привет, мам!». Своими историями поделились и мужчины. Они вспомнили такие фразы от своих спутниц, как «Подожди! Ты выбросил мусор» и «Подожди, я схожу в туалет». 



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