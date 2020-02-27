Раскрыта стоимость полноприводной Toyota Camry

27.02.2020, 9:30, Разное

Раскрыта стоимость полноприводной версии модели Toyota Camry. При этом старт продаж новинки от японского производителя запланирован уже на весну нынешнего года.
Toyota Camry AWD 2020 дебютировала еще в начале ноября минувшего года, однако стоимость представители бренда раскрыли только сейчас. К примеру, транспорт начального уровня с приставкой LE обойдется в более чем 26,3 тысячи долларов. За SE нужно отдать 27,5 тысячи, а XLE — 30,8 тысячи долларов. XSE получит спортивную внешность и множество роскошных функций, но просят за модификацию не менее 31,4 тысячи долларов.

Полный привод доступен для большинства комплектаций Toyota Camry. Притом стоимость оснащенной таковым модели во всех случаях лишь на 1,4 тысячи долларов выше, чем за экземпляр с передним приводом. Авто с приводом на переднюю ось имеет под капотом мотор на 2,5 литра, генерирующий 205 л.с. при 251 Нм крутящего момента.



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