«Вегас» забросил три безответных шайбы «Эдмонтону» и одержал седьмую победу кряду

27.02.2020, 9:30, Новости дня

"Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграл на домашнем льду команду "Эдмонтон Ойлерс" – 3:0. Для "рыцарей" этап победа стала седьмой кряду.

У победителей встречи голами отметились Макс Пасиоретти, Ник Казинс и Ши Теодор, забившие на 17-й, 46-й и 50-й минутах соответственно. Защитник Алек Мартинес отметился двумя результативными передачами.

"Вегас" с 78 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а "Эдмонтон", потерпевший четвертое поражение в последних пяти играх, в ней же расположился на шестой строчке, имея в активе на четыре очка меньше.

Lucky Lucky 🍀 7️⃣ 🍀 pic.twitter.com/PFtn9eDjax

— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) February 27, 2020