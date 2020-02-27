Анонсировано появление первого российского беспилотного трамвая

27.02.2020, 9:26, Новости дня

Российский беспилотный трамвай сможет в ближайшем будущем выйти на маршрут, сообщил гендиректор АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (УКВЗ) Роман Новиков.

«В ближайшем будущем», – передает ТАСС ответ Новикова на вопрос, когда первый беспилотный трамвай сможет выйти на линию.

По словам гендиректора, работы по созданию нового транспортного средства находятся в середине пути. Они ведутся вместе с НПО автоматики и рядом других компаний.

«Требуется длительное время на прокрутку всех ситуаций, прописывание программ в «мозгах» трамвая, который должен все четко сортировать», – отметил Новиков.

Гендиректор УКВЗ отметил, что для беспилотного трамвая должна быть соответствующая инфраструктура и полигоны для испытаний.

По словам Новикова, умная система беспилотных трамваев сможет распознавать драки и передавать информацию о них в полицию.

«Если кто-то рисует граффити по маршруту или идет драка, умная система может передать информацию в полицию, МЧС, уточнив координаты с помощью системы ГЛОНАСС, которой сегодня укомплектованы трамваи», – сказал он.

По словам главы УКВЗ, умная система сможет отличать, когда люди здороваются, а когда дерутся. Работы по ней, сказал Новиков, ведутся с несколькими компаниями, и такой трамвай «может стать помощником города».

Новиков добавил, что УКВЗ в ближайшее время создаст опытный образец пятисекционного трамвая, которого еще нет в России.

«В ближайшее время готовим опытный образец пятисекционного трамвая, которого еще нет в РФ и который не будет уступать европейским аналогам», – сказал Новиков.

По его словам, трамвай при большей вместимости будет не сильно отличаться по стоимости от трехсекционного. В будущем УКВЗ планирует по заказу городов создавать трамваи от двух до девяти секций.

В начале февраля в Роскосмосе сообщили, что специалисты УКВЗ и предприятия «Титан-Баррикады» разработали трамвайный вагон нового поколения.



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