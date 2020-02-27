Собянин: проверка китайцев из-за коронавируса — не дискриминация

27.02.2020, 9:24, Новости дня

Режим изоляции для иностранцев, прибывших из стран, подверженных эпидемии коронавируса, не является дискриминацией. Как сообщает «Интерфакс», об этом говорится в письме мэра Москвы Сергея Собянин чрезвычайному и полномочному послу КНР в России Чжану Ханьхуэю.

По словам Собянина, таким образом столичные власти заботятся о здоровье жителей столицы на фоне «острой ситуации по распространению вируса в ряде государств Азии и Европы».

«Граждане любых стран, включая КНР, на не дискриминационной основе при въезде на территорию РФ из государств и районов, подверженных эпидемии, при прохождении пограничного контроля получают постановление главного государственного санитарного врача Москвы о необходимости в течение 14 дней строго соблюдать режим изоляции по месту жительства и/или пребывания», — говорится в письме.

Ранее посольство Китая потребовало от московских властей прекратить проверки китайских граждан в столичном общественном транспорте.



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