Гоген Солнцев сходил с женой на приватную выставку

27.02.2020, 9:21, Разное

Знаменитый российский шоумен Гоген Солнцев посетил вместе с пожилой супругой Екатериной Терешкович приватную выставку под названием «Извращенка, или Повесть о БДСМ-любви». Об этом он пояснил на своей странице в социальной сети Instagram.

На опубликованной в микроблоге артиста фотографии можно увидеть, что рядом с ним находится еще одна пожилая женщина. Это навело подписчиков на мысль, что у Гогена Солнцева имеется любовница, но он сам ничего не прокомментировал на этот счет. Законная жена шоумена известна крутым характером, и она не терпит посторонних женщин в жизни спутника жизни.

«Был с малышками на необычной выставке», — написал в социальной сети шоумен, отметив, что это мероприятие им очень понравилось, хотя Солнцев даже не подозревал о наличии тайных желаний и неизрасходованной страсти «моих куколдочках», как назвал женщин актер. Раньше он отправил Екатерину Терешкович в один из санаториев Московской области после того, как обвинил ее в злоупотреблении алкогольными напитками.

Настоящее имя артиста — Илья, он является коренным москвичом, родившимся в столице в декабре 1980 года. Воспитанием ребенка занималась бабушка, она немало времени уделяла культурной части в жизни внука: Гоген Солнцев пел в хоре, посещал театры и учился играть на фортепиано. Обучался в театральном вузе, принимал участие в детских программах, взаимодействовал с Детской академией телевидения. Гоген Солнцев является основателем Театра ужасов, позже переименованным в Московский театр абсурда.