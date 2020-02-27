У 89 человек, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах, нет коронавируса

27.02.2020, 9:18, Новости дня

По состоянию на 27 февраля у 89 человек, которые находятся на обсервации в медицинском учреждении в Новых Санжарах Полтавской области, коронавирус SARS-CoV-2 не выявлен. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщила пресс-служба СНБО.

По его словам, молекулярно-генетические исследования биологического материала, которые брались у эвакуированных украинцев, в настоящее время не обнаружили коронавирус.

Первая партия биоматериала была передана самолетом в Киев 22 февраля, следующий забор биологического материала состоится 1 марта.

20 февраля в поселок Новые Санжары Полтавской области прибыли граждане эвакуированные из китайского города Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Они заселились в медцентр Нацгвардии Украины «Новые Санжары». Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также члены экипажа и медперсонал.

Жители Новых Санжар протестовали против размещения эвакуированных в поселке. Протестующие начали забрасывать автобусы и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек. Всего начато шесть уголовных производств по факту массовых беспорядков.

Состояние украинских и иностранных граждан, находящихся на обсервации, хорошее, ни у кого нет симптомов респираторного заболевания, сообщала 24 февраля министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. 

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 26 февраля в Китае зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли, 32 495 пациентов вылечились. За пределами материкового Китая зарегистрировано 2918 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 37 странах, 43 человека умерли. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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