Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry

27.02.2020, 9:14, Новости дня

Обновленный бизнес-седан Toyota Camry в модификации с системой полного привода обойдется клиентам на 1,5 тысячи долларов дороже.

Сообщается, что первые экземпляры автомобиля поступят к дилерам в ближайшее время. В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже. Напомним, официальная премьера седана Toyota Camry состоялась в прошлом году.

В новом исполнении система полного привода предусмотрена почти для всех комплектаций, тогда как среднее удорожание в РФ составит порядка 100 тысяч рублей. Во всех вариантах исполнения применили 2,5-литровый бензиновый двигатель на 205 л.с. мощности.



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