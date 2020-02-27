Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry

27.02.2020, 9:14, Новости дня

Обновленный бизнес-седан Toyota Camry в модификации с системой полного привода обойдется клиентам на 1,5 тысячи долларов дороже.

Сообщается, что первые экземпляры автомобиля поступят к дилерам в ближайшее время. В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже. Напомним, официальная премьера седана Toyota Camry состоялась в прошлом году.

В новом исполнении система полного привода предусмотрена почти для всех комплектаций, тогда как среднее удорожание в РФ составит порядка 100 тысяч рублей. Во всех вариантах исполнения применили 2,5-литровый бензиновый двигатель на 205 л.с. мощности.