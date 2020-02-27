Air New Zealand тестирует кровати для пассажиров эконом-класса

27.02.2020, 9:14, Новости дня

Авиакомпания Air New Zealan в ближайшее время может порадовать расширенным сервисом пассажиров, которые осуществляют перелет эконом-классом.

В частности, уже в следующем году в самолетах могут установить кровати, позволяющие существенно комфортнее переносить полет. Причина такого решения состоит в том, что из-за географического расположения Новой Зеландии приходится осуществлять длительные переплеты в любом направлении, тогда как в эконом-классе уровень комфорта оставляет желать лучшего, сообщает Anonsens.

Суть новой услуги состоит в том, что пассажиры смогут забронировать кровать на несколько часов полета, тогда как далее ею смогут воспользоваться другие желающие. В настоящее время вопрос об использовании кроватей на борту самолета решается с властями страны, которым необходимо дать разрешение на внедрение данного новшества.