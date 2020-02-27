Air New Zealand тестирует кровати для пассажиров эконом-класса

27.02.2020, 9:14, Новости дня

Авиакомпания Air New Zealan в ближайшее время может порадовать расширенным сервисом пассажиров, которые осуществляют перелет эконом-классом.

В частности, уже в следующем году в самолетах могут установить кровати, позволяющие существенно комфортнее переносить полет. Причина такого решения состоит в том, что из-за географического расположения Новой Зеландии приходится осуществлять длительные переплеты в любом направлении, тогда как в эконом-классе уровень комфорта оставляет желать лучшего, сообщает Anonsens.

Суть новой услуги состоит в том, что пассажиры смогут забронировать кровать на несколько часов полета, тогда как далее ею смогут воспользоваться другие желающие. В настоящее время вопрос об использовании кроватей на борту самолета решается с властями страны, которым необходимо дать разрешение на внедрение данного новшества.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.01 / На Урале пенсионера похоронили прямо посреди дороги

27.01 / В Москве задержан раздававший конфеты у школы мужчина

03.02 / Гаджеты: Массивные звезды со сверхвысокой плотностью подтверждают теорию Эйнштейна

26.01 / Адвокат Трампа считает, что процесс импичмента может повлиять на следующие президентские выборы

03.02 / Холодницкий опроверг сообщения о своей отставке

24.01 / Польские и украинские журналисты призвали власти Украины не вводить уголовную ответственность для представителей СМИ

08.02 / Гол Мхитаряна не спас «Рому» от поражения в матче с «Болоньей»

23.01 / Беленюк: Пока не вижу прогресса в реформе спорта в Украине

24.02 / На Украине заявили о доступности ипотеки только торговцам оружием и наркотиками

25.02 / Стерлитамакский таксист помирился с набросившейся на него пассажиркой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика