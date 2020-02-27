Употребление молока оказалось причиной развития рака

27.02.2020, 9:12, Разное

Регулярное употребление молока может привести к развитию рака молочной железы у женщин. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из США, сообщает телеканал «360».

В эксперименте приняли участие 53 тысячи женщин. Специалисты наблюдали за показателями их здоровья на протяжении восьми лет. Выяснилось, что у тех, кто каждый день пил четверть или треть стакана молока, риск возникновения онкологии повышался на 30%. А у тех, кто выпивал более чашки в день, он достигал более 50%. Ученые предполагают, что всему виной содержащиеся в напитке гормоны. 



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