Сирийская оппозиция сообщила о захвате стратегического города Саракиб

27.02.2020, 9:12, Новости дня

Вооруженные группировки так называемой сирийской оппозиции, поддерживаемой Турцией, утверждают, что им удалось вернуть контроль над стратегически важным городом Саракиб на северо-западе арабской республики.

Об этом информирует Reuters со ссылкой на представителей незаконных вооруженных формирований, передает ТАСС.

Саракиб, расположенный к востоку от города Идлиб на пересечении шоссе Алеппо – Хама и Алеппо – Латакия, был освобожден сирийской армией 5 февраля. Это вызвало недовольство Анкары.

11 февраля бандформирования при содействии Турции предпринимали контратаки с целью вернуть Саракиб, однако данные вылазки не имели успеха и были отбиты армией Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган 19 февраля ультимативно потребовал от Дамаска отвести сирийские войска на позиции, которые они занимали в конце декабря 2019 года перед началом военных действий против террористов в восточной части провинции Идлиб.

Идлиб – единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках боевиков.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.



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