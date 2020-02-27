Почти 35 миллиардов дополнительно получит Дальний Восток на ремонт мостов

27.02.2020, 9:06, Новости дня

Почти 35 миллиардов федеральных рублей дополнительно получит Дальний Восток на ремонт мостов. По информации Минвостокразвития РФ, Амурская область на эти цели получит более 6,2 миллиардов рублей. Из дальневосточных регионов больше всего средств выделяется Приморью — это порядка 7,5 миллиардов. Их направят на реконструкцию 39 путепроводов и 11 километров искусственных сооружений.

В Амурской области более 450 мостов и путепроводов нуждаются в ремонте. В общей сложности на это потребуется порядка 19 миллиардов рублей, передает ГТРК "Амур". Власти пока не определились, какие объекты в первую очередь начнут приводить в порядок. Отметим, что средства на ремонт поступят по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

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ГТРК "Амур"