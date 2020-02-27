Почти 35 миллиардов дополнительно получит Дальний Восток на ремонт мостов

27.02.2020, 9:06, Новости дня

Почти 35 миллиардов федеральных рублей дополнительно получит Дальний Восток на ремонт мостов. По информации Минвостокразвития РФ, Амурская область на эти цели получит более 6,2 миллиардов рублей. Из дальневосточных регионов больше всего средств выделяется Приморью — это порядка 7,5 миллиардов. Их направят на реконструкцию 39 путепроводов и 11 километров искусственных сооружений.

В Амурской области более 450 мостов и путепроводов нуждаются в ремонте. В общей сложности на это потребуется порядка 19 миллиардов рублей, передает ГТРК "Амур". Власти пока не определились, какие объекты в первую очередь начнут приводить в порядок. Отметим, что средства на ремонт поступят по программе "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Текст:

ГТРК "Амур"



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01 / Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям украинцев, погибших при крушении самолета в Иране

12.02 / В ЦБ Ирландии отметили опасность вспышки коронавируса для мировой экономики

11.02 / Приоритет новой контрразведывательной стратегии США – защита демократии

17.01 / В Шереметьево заработали курилки

17.02 / Помпео обсудил с лидерами Анголы развитие экономических связей и борьбу с коррупцией

09.02 / Российские хоккеисты уступили чехам в серии буллитов и заняли последнее место на этапе Евротура

14.01 / Monatik показал архивное фото с младшим сыном

10.01 / Рассекречен уникальный смартфон Black Shark 3 5G с 16 ГБ оперативной памяти

05.01 / В Иране началась церемония прощания с Сулеймани

25.02 / Мишустин назначил нового торгпреда РФ на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика