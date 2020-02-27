После увольнения вернулся с винтовкой: подробности трагедии на пивоваренном заводе

27.02.2020, 9:06, Новости дня

Шесть человек стали жертвами стрельбы на заводе в американском Милуоки. В числе погибших и нападавший. Как сообщили в полиции, им оказался уволенный сотрудник.

Стрельба в самый разгар рабочего дня: когда прозвучали первые выстрелы, на территории пивоваренного завода находились более тысячи человек.

— Все, что я услышал, это выстрелы. Мы подумали, что кто-то играет этажом ниже. Выглянули и увидели тела. Мы заперлись в своем кабинете, сидели тихо, как мыши. Мы не понимали, где стрелок, кто стрелок, что происходит.

Как позже станет известно, убивать сотрудников пришел их бывший коллега. Утром мужчину уволили, а уже в обед он вернулся на завод с винтовкой. Застрелил пятерых и потом покончил с собой.

"Полицейские обнаружили подозреваемого — это 51-летний житель Милуоки. Очевидно, он скончался от огнестрельного ранения. В настоящий момент мы обнаружили тела еще пятерых взрослых человек. Все они работали на заводе", — сообщил Альфонсо Моралес, глава полиции штата Милуоки.

Molson Coors — дочерняя компания известного на весь мир производителя пива Miller. Прежде чем найти тело стрелка на огромной территории, полицейский спецназ и ФБР обыскали больше 20 зданий. Сотрудникам разослали СМС-оповещение, чтобы искали укрытие. Операция продолжалась больше 3 часов.

После ее окончания ситуацию прокомментировал президент Трамп.

"Я хотел бы выразить мои глубокие соболезнования семьям в Милуоке. Сегодня безнравственный убийца открыл огонь на заводе, унеся жизни пяти человек. Есть раненые, некоторые — тяжело. Мы молимся о них и их близких. Все произошедшее — ужасно", — сообщил президент США.

Для США этот расстрел стал уже 54-м с начала года.



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