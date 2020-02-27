Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Дании и Эстонии

27.02.2020, 9:05, Новости дня

В Дании зафиксирован первый подтвержденный случай заражения вирусом COVID-19. В Эстонии также сообщили о первом официальном случае заражения в стране.

По информации Reuters, заражение подтвердилось у человека, который вернулся в страну после отдыха на горнолыжном курорте на севере Италии. В настоящее время мужчина находится на домашнем карантине, передает ТАСС. 

Тем временем министр социальных дел Эстонии Танель Кийк сообщил о первом случае заражения коронавирусом в стране. 

«Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст департамент здоровья», – сообщил он. 

Отмечается, что зараженный вернулся в Эстонию из Ирана. В настоящее время он изолирован.

Ранее первые случаи заражения коронавирусом были подтверждены в Норвегии и Румынии. 

Также заражения коронавирусом впервые зафиксировали в Северной Македонии, Финляндии, Пакистане, Греции и Бразилии, Грузии. В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса.



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