Определены временные рамки голосования по Конституции

27.02.2020, 9:05, Новости дня

В профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству внесли поправку о закреплении в ст. 2 проекта о поправке в Конституцию даты общероссийского голосования: оно пройдет 22 апреля с 8.00 до 20.00 по местному времени, день будет нерабочим.

В пресс-службе комитета сообщили, что авторами поправки стали депутат Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас, передает РИА «Новости».

«Предлагается закрепить в ст. 2 законопроекта (посвященной вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования), что днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем. Указывается, что общероссийское голосование будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени», – рассказали там.

Ранее сообщалось, что день голосования по Конституции решено сделать оплачиваемым выходным.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что поправки к Конституции показывают истинные ценности России.



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