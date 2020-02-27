Перечислены безвредные для человека натуральные средства с эффектом снотворного

27.02.2020, 9:04, Разное

Справиться с бессонницей человеку могут помочь натуральные средства, обладающие эффектом снотворного. Эксперты уверяют, что перечисленные ими растения не вредят организму.
Улучшить сон может пассифлора. Цветки растения называют лучшим средством от бессонницы. Эксперты советуют употреблять чай или экстракт из них, но не больше 300 мг в сутки. В числе средств с эффектом снотворного значится валериана, принимать которую рекомендуется за полчаса до сна, а также хмель, придающий усталости, способствуя быстрому засыпанию.

Упокоить и расслабить организм помогает запах лаванды. Можно держать под подушкой пакетик с растением или смазать кожу перед сном лавандовым маслом. Здоровому ночному отдыху способствует какао с миндальным молоком, повышающее уровень аминокислоты в крови. В напиток не следует добавлять сахар, передает «Слово и Дело».



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