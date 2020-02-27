В сентябре Анастасия Волочкова сыграет свадьбу на набережной реки Мойки

27.02.2020, 9:04, Разное

Российская балерина Анастасия Волочкова все еще боится раскрыть личность своего жениха, но при этом активно готовится к церемонии бракосочетания. Так, торжественное мероприятие планируют провести 20 сентября на набережной реки Мойки.
По словам Анастасии Волочковой, личность своего избранника она откроет только перед самой свадьбой, поскольку боится его лишиться, как это произошло с Игорем Вдовиным. С ним они потратили несколько миллионов на роскошную свадьбу в Северной столице, но официально так и не поженились.

В этот раз церемония бракосочетания должна состояться 20 сентября, она обещает быть еще более торжественной, чем предыдущая свадьба. Балерина приглашает всех звездных друзей на набережную реки Мойки. Анастасия Волочкова считает это место очень красивым и романтичным.



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