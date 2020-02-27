Глава Xiaomi Лэй Цзюнь дразнит вариантом Mi 10 с прозрачной «спинкой»

27.02.2020, 9:04, Разное

Компания Xiaomi недавно представила флагман в виде серии Mi 10, включающей модели Mi 10 и Mi 10 Pro. Судя по новому фото, обнародованному главой фирмы Лэй Цзюнем, производитель готовит к запуску новую версию смартфона с прозрачной «спинкой».
Топ-менеджер Xiaomi прямо не подтвердил такую информацию, но многие интернет-пользователи уверены, изображение Mi 10 с обоями внутреннего вида гаджета, свидетельствуют, что компания может оборудовать его прозрачной задней стенкой.

Такое решение не станет новым для Xiaomi. Среди продуктов компании прозрачную «спинку» получили Mi 9 Explorer Edition, а также аналогичный вариант смартфона Mi 8.



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