Asahi Shimbun — визит Абэ в Россию на 9 мая может подать миру «неправильный сигнал»

27.02.2020, 9:04, Новости дня

Премьер-министру Японии Синдзо Абэ нужно как следует подумать, прежде чем отправляться в Россию 9 мая на военный парад в честь победы СССР над нацистской Германией, считает Asahi Shimbun. Присутствие японского лидера на столь важном для Москвы празднике может подать миру «неправильный сигнал» и создать впечатление, будто Токио согласен с позицией РФ по итогам Второй мировой, включая её суверенитет над Южными Курилами.



Reuters

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ планирует приехать в Москву 9 мая на празднование 75-летия победы Советского Союза над нацистской Германией. Однако, как настаивает Asahi Shimbun, Абэ нужно как следует обдумать своё решение, ведь визит в Россию может направить «неправильный сигнал» как соотечественникам японского лидера внутри страны, так и зарубежным странам.

Как напоминает газета, в 2005 году занимавший на тот момент пост японского премьера Дзюнъитиро Коидзуми, наряду с другими мировыми лидерами, включая американского президента Джорджа Буша, французского лидера Жака Ширака и генсекретаря ООН Кофи Аннана, присутствовал на российском параде в честь 60-летия победы во Второй мировой войне. Тогда своими визитами эти люди демонстрировали признание важности победы СССР над нацистами.

Однако когда Москва праздновала 70-летие своей победы в 2015 году, все лидеры «Большой семёрки», включая Синдзо Абэ, бойкотировали парад в знак протеста по поводу «российской аннексии Крымского полуострова»* годом раньше.

Asahi Shimbun подчёркивает, что послевоенный миропорядок строился на принципе, что все страны должны уважать границы друг друга и решать свои конфликты путём диалога. «Аннексия» Крыма была «вопиющим нарушением» этого правила, и «на сегодня ничего не было сделано, чтобы как-то это исправить».

Кроме того, по словам издания, в последние годы военный парад на Красной площади является для РФ способом продемонстрировать её военную мощь гражданам внутри страны и наблюдателям за её пределами. Присутствие на подобном мероприятии может быть приравнено к потворству действиям России, считает газета.

Пять лет назад канцлер Германии Ангела Меркель, хотя и пропустила сам парад в Москве, всё же приехала в Москву на следующий день, чтобы вместе с президентом Владимиром Путиным возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. По мнению японского издания, это было «непростое решение» для главы ФРГ, поскольку ей пришлось подчеркнуть своё отсутствие на военном параде, но при этом не забыть об обязательствах лидера страны, действия которой спровоцировали Вторую мировую войну.

Однако по сравнению с Берлином в плане того важнейшего исторического периода отношения между Москвой и Токио куда более сложные, считает Asahi Shimbun. Будучи союзницей нацистской Германии, Япония нанесла огромный ущерб соседним государствам. В конце войны Советский Союз нарушил соглашение о нейтралитете, объявил Токио войну и захватил часть японских территорий, включая Южные Курилы.

Сегодня РФ настаивает, что таковы результаты поражения Токио во Второй мировой войне, в то время как Япония обвиняет Москву в нарушении международного права. Так что, как считает издание, присутствие Абэ на военном параде на Красной площади может быть истолковано как согласие Токио с позицией России.

Абэ заявил японскому парламенту, что во время своего потенциального визита в Москву рассчитывает на очередную встречу с президентом Владимиром Путиным. Asahi Shimbun подчёркивает, что против личных переговоров между лидерами ничего не имеет, но приезд Абэ в Россию именно в конкретный день, 9 мая, несёт куда больший смысл.

Путин пригласил на парад многих мировых лидеров, и он, несомненно, будет рад видеть в Москве Синдзо Абэ. Но японский премьер должен помнить: как бы он ни пытался добиться расположения российского президента, переговоры по мирному соглашению между Токио и Москвой до сих пор остаются в тупике. И если в ближайшей перспективе Абэ рассчитывает лишь на новые переговоры, то с его возможным визитом в Москву Япония может потерять куда больше, заключает газета.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).