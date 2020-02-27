В Крыму ответили на слова Помпео об «оккупации» полуострова

27.02.2020, 8:58, Новости дня

Госсекретарю США Майку Помпео следует прекратить вмешиваться во внутренние дела РФ и учить ее жить, сообщил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Помпео пора уже прекратить спекулировать российским статусом Крыма, учить Россию, как жить, и вмешиваться во внутренние дела другого государства. Пора начать вести себя политкорректно и дипломатично, а не пытаться посягать на целостность Российской Федерации», – сказал РИА «Новости» Гемпель.

Он также отметил, что Крым вернулся в состав РФ навсегда, и пора перестать отрицать этот факт. 

Ранее Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма. По его словам, Вашингтон никогда не признает «притязания РФ на суверенитет над полуостровом».

Между тем в начале февраля Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым потерянным для Украины и отметил, что мировые игроки это понимают. По его словам, Киев отдал полуостров, а РФ не из тех, у кого что-то можно забрать. 



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