Bentley показала на тизере салон самой дорогой модели

27.02.2020, 8:52, Новости дня

Известная компания Bentley поделилась тизерным изображением салона новой модели Bacalar.

Сообщается, что новинка претендует на звание самой дорогой во всей линейке британской компании. Официальная презентация данного автомобиля состоится на ближайшем автосалоне в  Женеве. Ориентировочная стоимость новинки составляет 2 миллиона долларов. Автомобиль выполнен на базе Continental GT и имеет открытый верх.

В салоне применили самые дорогие материалы отделки, включая вкрапление меди. Из технических параметров заявлено об использовании 6-литрового битурбированного агрегата с мощностью 635 л.с. При таких характеристиках осуществить разгон до 100 км в час возможно за 3,7 секунд, несмотря на внушительный вес.



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