В продажу поступил обновленный внедорожник Ford Endeavour

27.02.2020, 8:52, Новости дня

 Американская автомобильная компания Ford объявила о выходе в продаже обновленного внедорожника Endeavour, который существенно преобразился.

Распознать рестайлинговую модификацию внедорожника можно по видоизмененным бамперам, стильной решетке радиатора, а также крупной форме головной оптики. Под капотом данного автомобиля установили 2-литровый дизельный мотор, который выдает 170 л.с. Также поступит в продажу модификация с турбированным агрегатом, который выдает 245 л.с. мощности.

В числе достоинств полноразмерного внедорожника указана 10-ступенчатая автоматическая коробка передач нового поколения. Приобрести рестайлинговую модификацию американского внедорожника Endeavour станет возможным по цене от 2,67 млн рублей в минимальной комплектации.



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