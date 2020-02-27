Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады из-за слов об УПА
27.02.2020, 8:51, Новости дня
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Конфликт произошел между Соловьевым и Ковтуненко во время обсуждения преступлений украинских националистов во время Великой Отечественной войны на телеканале «Россия 1».
Украинский эксперт попытался оправдать действия ОУН-УПА (организация запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД) и ее лидеров Степана Бандеру и Романа Шухевича, чем вызвал негодование ведущего.
Соловьев позвал охрану и потребовал вывести Ковтуненко из студии. Видео инцидента опубликовано в Instagram.
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На счету ОУН-УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня – массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда же были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против советской армии.
Ранее Соловьев довел до истерики украинского эксперта вопросом про газ.
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