Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады из-за слов об УПА

27.02.2020, 8:51, Новости дня

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Конфликт произошел между Соловьевым и Ковтуненко во время обсуждения преступлений украинских националистов во время Великой Отечественной войны на телеканале «Россия 1».

Украинский эксперт попытался оправдать действия ОУН-УПА (организация запрещена в РФ – прим. ВЗГЛЯД) и ее лидеров Степана Бандеру и Романа Шухевича, чем вызвал негодование ведущего.

Соловьев позвал охрану и потребовал вывести Ковтуненко из студии. Видео инцидента опубликовано в Instagram.

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Публикация от Владимир Соловьев (@vrsoloviev) 26 Фев 2020 в 10:33 PST

На счету ОУН-УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня – массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда же были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против советской армии.

Ранее Соловьев довел до истерики украинского эксперта вопросом про газ.



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