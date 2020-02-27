Смс-провайдер заблокировал рассылку о «Марше Немцова» из-за упоминания Путина

27.02.2020, 8:49, Новости дня

Провайдер смс-рассылок Terasms заблокировал рассылку партии «Яблоко» о предстоящем «Марше Немцова» из-за слова «Путин» в тексте. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Сообщения планировалось разослать членам московского «Яблока».

«29 февраля — шестой по счету Марш Памяти Бориса Немцова. Наши требования: Свободу политическим заключенным и Нет путинским поправкам в Конституцию. У Яблока будет своя колонна. Сбор участников в 13:00. Место: метро Пушкинская. Страстной бульвар. До встречи!», — говорилось в тексте смс.

«Данная рассылка была отбита нашим фильтром по слову „Путин“. Чтобы рассылка ушла, необходимо убрать данное слово из текста», — пояснили членам партии в Terasms.



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