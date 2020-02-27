Счетная палата России: В трети больниц и поликлиник нет водопровода и канализации

27.02.2020, 8:48, Новости дня

Счетная палата России в своем новом докладе указала на неэффективное расходование бюджетных средств, которые направляют на оснащение детских поликлиник. В отчете, опубликованном на сайте палаты, также говорится о недостаточной квалификации врачей и плохом состоянии медицинских учреждений.

Большинство зданий медицинских учреждений находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии – это приводит к их естественному разрушению, говорится в отчете. На 1 января 2019 года в 41,1% российских медучреждений (их больше 116 тысяч) отсутствовало центральное отопление, в 30,5% – водопровод, в 52,1% – горячее водоснабжение, в 35% – канализация.

Кроме того, 14% зданий находятся в аварийном состоянии, там требуется реконструкция или капитальный ремонт. РБК пишет, что в ноябре 2017 года Татьяна Голикова, которая на тот момент занимала пост председателя Счетной палаты, приводила схожую статистику за 2016 год: в 31% медицинских учреждений не было водопровода, в 40,5% – центрального отопления.

Согласно отчету, в 2018 году по сравнению с 2017 годом произошло общее снижение численности врачей (на 1,03%) и младшего медицинского персонала (на 32,3%). Уровень обеспеченности врачами в 2018 году сопоставим с уровнем показателей развитых стран по итогам 2016 года.

Счетная палата также отмечает, что из 1,6 трлн рублей, который направят до 2024 году на реализацию нацпроекта «Здравоохранение», на финансирование федерального проекта по созданию инфраструктуры для оказания медицинской помощи детям будут направлены только 14,9%, то есть около 253 млрд рублей.

В отчете также приводятся данные Минздрава, согласно которым по итогам 2018 года в 14 регионах выделенные средства освоены на уровне менее 90%, в пяти – менее 80% (Мурманская, Саратовская, Тамбовская области, Пермский край и Хакасия). Эксперты это связывают с проблемами при госзакупках, нарушением условий контрактов поставщиками.