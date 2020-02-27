Наука: Археологи снова опровергли гипотезу о смертоносности древнего супервулкана

27.02.2020, 8:47, Разное

Вопреки установившейся гипотезе, извержение супервулкана Тоба около 74 тысяч лет назад вряд ли стало катастрофой для молодого человечества.

Из всех вулканических катастроф, с которыми когда-либо сталкивались представители нашего вида, самым страшным было извержение супервулкана Тоба. Около 74 тысяч лет назад он разнес на части один из островов современной Индонезии и наполнил воздух таким количеством пепла, дыма и пыли, что, по некоторым предположениям, привел к временной «вулканической зиме». Считается даже, что численность человечества упала тогда на порядки, а в живых остались не более нескольких тысяч.

Именно на это время указывают данные генетики, согласно которым, в ту эпоху популяции людей прошли сквозь «бутылочное горлышко» резкого сокращения. Впрочем, эти представления могут быть сильно преувеличены. Исследования последних лет показывают, что, несмотря на катастрофическое извержение Тоба, в глобальных масштабах человеческие популяции пострадали не так уж сильно. Новые свидетельства в пользу таких взглядов представлены в статье, опубликованной в журнале Nature.

Профессор Квинслендского университета Крис Кларксон (Chris Clarkson) совместно с коллегами из Австралии, Индии, Европы и США исследовал останки древних цивилизаций на севере центральной части Индии. Здесь, в долине Миддл-Сон, люди жили начиная со времени как минимум 80 тысяч лет назад — и до извержения Тоба, и после. Человеческих останков в этой местности пока не найдено, зато сохранились каменные орудия, близкие к тем, которыми в то же время пользовались сапиенсы в Африке.

Образцы каменных орудий из долины Миддл-Сон

Некоторые специалисты считают, что «авторство» найденных в Индии инструментов доказано еще не окончательно и они вполне могли быть изготовлены, например, неандертальцами. Однако для выводов относительно вулкана это не так и важно: главное — то, что местные популяции выжили и, видимо, практически не пострадали. «Тот факт, что эти орудия не пропали и после суперизвержения Тоба и даже не изменились после него, свидетельствует, что человеческие популяции пережили так называемую катастрофу и продолжили изготовление каменных инструментов для преобразования природы», — говорит ученый.

Вместе с тем вопрос о причине проявления эффекта «бутылочного горлышка» чуть более 70 тысяч лет назад остается без ответа. Возможно, на самом деле, его и не было, а аномалии, обнаруживаемые в генетическом разнообразии современного человечества, могли быть вызваны совершенно другими процессами. Недаром именно в те годы сапиенсы, покинув Африку, активно осваивали пространства Евразии — возможно, их геном сохранил влияние «эффекта основателя», связанного с малочисленностью групп первых предков.