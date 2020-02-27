В России хотят ужесточить требования к составу пива

27.02.2020, 8:44, Разное

Российские пивовары опасаются, что с введением нового технического регламента ЕАЭС производителям разрешат заменять до половины солода в составе напитка вредными ферментами. В Союзе российских пивоваров признали сохранить прежние требования к составу, сообщает телеканал «360».

В настоящее время заменить можно лишь 20% солода. Представители Союза написали в Минфин письмо, в котором пояснили, что с разрешением замены половины зерна качество пива сильно снизится. Наряду с этим пострадают и производители солода, поскольку его поставки станут менее выгодными, передают «Ведомости».



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