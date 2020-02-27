Дипломаты США под печальную музыку пообещали Киеву поддержку

27.02.2020, 8:44, Новости дня

Посольство США в Киеве опубликовало видеоролик, на котором американские дипломаты под печальную музыку обещают оказать поддержку Украине в «борьбе» с Россией.

Видеозапись опубликована на канале диппредставительства в YouTube. Ролик приурочен к шестой годовщине потери Киевом контроля над Крымом.

Дипломаты на ломанном украинском языке обещают, что помогут в «борьбе против российской агрессии», а также окажут поддержку для победы «демократии» на Украине.

Ранее украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о плане по установлению контроля над Крымом.

Кулеба утверждает, что у него есть план из 12 шагов, в результате которого Крым должен «выскользнуть из ослабевших рук России».

Газета ВЗГЛЯД разбирала ошибочные представления Киева о том, что РФ якобы грозит «развал».