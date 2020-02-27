Застрявшую в снегу скорую пришлось выталкивать жене пациента в Прикамье

27.02.2020, 8:44, Новости дня

В Кизеле (Пермский край) застрявшую в снегу скорую с тяжелобольным пациентом пришлось откапывать жене мужчины, которому вызвали врачей.

Женщина пояснила, что инцидент произошел во дворе дома на улице Пролетарской, 60.

«В 15:50 застряла машина скорой помощи с пациентом (диагноз ишемический инсульт). Откапывали машину водитель скорой и я – супруга пациента. Машину откапывали час. Нам отказали в помощи – «дернуть» скорую помощь – абсолютно все [экстренные] службы города», – передает URA.RU сообщение жительницы Кизела.

Мэр города Андрей Родыгин пояснил, что сообщение о застрявшей скорой помощи поступил в городскую службу спасения в 16.33. Спустя тринадцать минут автомобиль помогли вытолкнуть из снега сотрудники газовой службы. При этом ответственность за не расчищенный от снега двор, по словам Родыгина, лежит на самих жильцах дома.

«Жильцы восьми квартир дома сами занимаются его содержанием. В муниципальном тарифе по Кизелу предусмотрена очистка придомовой территории от снега, но люди данного дома экономят и не нанимают технику для очистки двора», – отметил Родыгин.

Ранее машины скорой помощи застряли в пробке в Москве.



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