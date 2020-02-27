Украина пожаловалась на перевооружение российского флота

27.02.2020, 8:37, Новости дня

Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на ускоренную модернизацию российского Черноморского флота.

Видеозапись выступления адмирала на форуме Age of Crimea была опубликована в YouTube.

«Практически за шесть лет РФ перевооружила весь корабельный состав (Черноморского флота). Вместо 29 кораблей – 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия», – сообщил Воронченко. 

По его словам, суммарный залп составляет примерно 120 ракет. Адмирал добавил, что в Крыму появились комплексы «Бастион» и «Бал», а также «современные и очень эффективные» подводные лодки.

«Сейчас по всему Крыму наблюдается очень мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная и противолодочная», – заключил командующий ВМСУ.

Ранее новейшие корабли Черноморского флота провели первые учения в Средиземном море. В январе тральщик вошел в состав ВМФ России.



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