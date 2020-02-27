Смерть от электрошокера: в думе Иркутска подняли вопрос о незаконных действиях полиции

27.02.2020, 8:31, Новости дня

В Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер. С его помощью они пытались разбудить пассажира такси. В результате молодой человек умер. Об этом сообщил 27 февраля в ходе депутатских слушаний в думе Иркутска парламентарий Александр Квасов. Представитель полиции подтвердил его слова, передает ТАСС.

Инцидент произошел 15 февраля 2020 года между тремя и четырьмя часами ночи. Как рассказал Квасов, 24-летний молодой человек ехал в такси и уснул. Водитель попытался его разбудить, но не смог. Тогда он подъехал к сотрудникам полиции. Те решили заставить парня проснуться с помощью электрошокера. Это привело к тому, что молодой человек умер, рассказал Квасов.

Это происшествие на думских слушаниях подтвердил начальник межмуниципального управления МВД РФ "Иркутское" Олег Савин. По его словам, после внутренней проверки сотрудники уволены за превышение служебных полномочий.



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