Россияне высказались о Масленице

27.02.2020, 8:30, Новости дня

Большинство россиян на Масленицу намерены есть блины и просить прощения у близких, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, 88% россиян на масленичной неделе планируют есть блины, но только 78% – печь их. Приносить извинения близким и знакомым в Прощеное воскресенье собираются 80%, ходить в гости или принимать гостей – 68%, участвовать в народных гуляниях – 46%, передает РИА «Новости».

Сжечь чучело собираются 37% опрошенных. Посетить великопостные службы в церкви хотят 26%, отказаться от мяса и мясных продуктов – 20%.

Отмечается, что почти половина россиян (48%) собирается печь блины два-три раза за праздничную неделю, 22% – только один раз, 15% – почти каждый день, 12% – четыре-пять раз.

По мнению 52% респондентов, россияне празднуют Масленицу, потому что это традиция и часть культуры, таков обычай. По результатам исследования, кроме самой известной традиции, связанной с Масленицей, – печь блины – 58% граждан знают и об обычае сжигать чучело зимы, 17% – о народных гуляниях, 4% – о Прощеном воскресенье.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 22 февраля среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.



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