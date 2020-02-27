Ольгу Бузову выбрали «Человеком года» в Витебске за полуобнаженную фотографию

27.02.2020, 8:30, Разное

Известную певицу Ольгу Бузову выбрали «Человеком года» в Витебске за полуобнажённую фотографию. В откровенном наряде певица появилась на площади города.
Конкурс устроило одно из местных изданий, отметивших несколько кандидатов, среди которых и была Ольга Бузова. Её откровенная фотография привлекла массу внимания общественности, и это позволило певице обойти всех конкурентов с огромным отрывом. За неё проголосовали 57% участников, а это более 7 тыс. человек. Для сравнения, мэр Витебска Витор Николайкин набрал всего 69 голосов.

Поводом для проведения конкурса на звание «Человек года» стало желание редакции выбрать человека, который привнёс наибольшую лепту в популяризации Витебска. Таким образом появление певицы Ольги Бузовой в полуобнажённом виде на площади, сыграло ключевую роль в привлечении внимания общественности.



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