Работа приморского фотографа попала на открытку приложения Сбербанка

27.02.2020, 8:30, Новости дня

Новая серия цифровых открыток появилась в разделе "Диалоги" приложения Сбербанка. Это совместная акция банка и Русского географического общества. На одну из открыток в приложении попала Приморская гора Читинза, — передают "Вести: Приморье".

В общей сложности в новой подборке шесть анимированных и озвученных фотографий из галереи конкурса "Самая красивая страна", сообщает ИА "Банки.ру", в их числе белый медведь с Земли Франца-Иосифа, лебеди Крыма и сова из московского Ботанического сада, горы Приморского края и Дагестана и северное сияние Нового Уренгоя.

Работа, на которой представлены горы Приморья называется "Веяния Рериха", автор известный приморский пейзажный фотограф Виталий Берков. Фотография была представлена на конкурсе РГО в номинация "Искусство дикой природы (арт-фото)" в 2019 году, на ней изображена Гора Скалистая (Читинза).

Отметим, что Виталий Берков профессиональный пейзажный фотограф, победитель и лауреат множества российских и международных фотоконкурсов: "Я в сердце изображения Nikon", "Epson — планета цвета", "Дикая природа России", "Самая красивая страна" и других. Автор первого фотоальбома проекта "Проникновение в Приморье".

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ГТРК "Владивосток"



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