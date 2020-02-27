29-летняя дочь Шойгу станет управляющим партнером нового венчурного фонда АФК «Система»

27.02.2020, 8:26, Новости дня

Ксения Шойгу, младшая дочь министра обороны России Сергея Шойгу, станет управляющим партнером нового венчурного фонда АФК «Система». Его целевой объем составит 5 млрд рублей.

Для АФК «Система» венчурный фонд Sistema SmartTech станет уже четвертым. Управляющим партнером станет Ксения Шойгу, а совет директоров возглавит управляющий партнер «Системы» Артем Сиразутдинов.

Фонд займется инвестициями в стартапы на ранних стадиях. Якорным инвестором станет АФК с инвестициями до 1,5 млрд рублей. Кто еще войдет в число партнеров, не разглашается. Венчурный фонд создается на восемь лет, инвестиционный период – пять лет. За время своего существования Sistema SmartTech должен поддержать около 20 венчурных проектов, инвестируя в каждый от 50 до 300 млн рублей.

Сама Ксения Шойгу заявила изданию, что фонд должен стать «проводником между стартапами, которые предлагают необходимые решения, но не обладают опытом упаковки продукта, и крупными компаниями». Сиразутдинов отметил, что Sistema SmartTech будет инвестировать в проекты преимущественно российского происхождения.

29-летняя Ксения Шойгу с 2015 года занимается организацией спортивных проектов в рамках «Лиги героев» – командной военно-спортивной игры. Она владеет 59% в ООО «Кэпитал Перформ», которому, в свою очередь, принадлежат доли в трех компаниях. В их числе MedPoint24, осуществляющей медосмотры таксистов в Москве и Подмосковье, напоминает «Коммерсант».