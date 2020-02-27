Бритни Спирс сломала ногу перед камерой

27.02.2020, 8:26, Разное

Популярная американская певица Бритни Спирс опубликовала в Сети видеозапись, снятую во время ее танцевальной тренировки. На занятии Бритни получила перелом ноги – этот момент тоже попал в кадр, передает телеканал «360».

На видео 38-летняя певица продемонстрировала несколько танцевальных движений, которые она исполняла под ритмичную музыку. Артистка крутилась вокруг себя, прыгала и изображала фигуры лежа на полу. В самом конце ролика Спирс попыталась подпрыгнуть и, видимо, неудачно приземлилась: на записи был слышен громкий щелчок. Затем звезда упала на пол и стала пристально изучать свою ногу. 

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 26 Фев 2020 в 2:23 PST



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