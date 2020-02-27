Гаджеты: В Испании появился Huawei P40 Lite без Google

27.02.2020, 8:21, Разное

Китайская компания Huawei презентовала в Испании свой новый смартфон P40 Lite. Бюджетная модель с NFC вышла без сервисов Google.
Прежде предполагалось, что под данным наименованием на рынке появится аппарат сегмента Y, но эксперты ошиблись в собственном прогнозе. По имеющейся информации, Huawei P40 Lite — это смартфон, который ранее носил название Nova 6 SE. От разработчиков он получил 6,4-дюймовый дисплей Full HD+, процессор SoC Kirin 810, 6/8 Гб оперативной и 128 Гб своей памяти. Также отмечается наличие квадрокамеры на 48 Мп, аккумулятора на 4200 мАч, разъема для наушников и технологии безналичной оплаты NFC.

На европейском рынке китайский производитель станет продавать P40 Lite по цене от 300 евро. У него нет сервисов от американской корпорации Google, функционирует модель под управлением «операционки» Android 10. В целом, это технологическое изобретение китайской марки выглядит привлекательно, из минусов можно назвать именно дефицит составляющей от вышеуказанной корпорации из США, что способно отпугнуть потребителей в Старом свете. До этого в данном регионе смартфоны P30 Lite отлично покупались клиентами.



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