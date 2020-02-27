Forbes назвал самого высокооплачиваемого российского спортсмена 2010-х годов

27.02.2020, 8:19, Новости дня

Российская теннисистка Мария Шарапова, в среду объявившая о завершении карьеры, заняла первое место в списке самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия по версии журнала Forbes.

Рейтинг сформирован по результатам доходов, полученных спортсменами в период с 2010 по 2019 год. Данные предусматривают заработки по профессиональным контрактам, призовые на турнирах, бонусы и спонсорские сделки без учета налоговых платежей.

32-летняя гражданка России заработала 325 млн долларов, из которых 38,8 млн приходятся на соревнования, источником основного дохода Шараповой стали рекламные контракты, передает ТАСС.

Второе место в списке самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия занял хоккеист Александр Овечкин (136,9 млн), третье – хоккеист Евгений Малкин (94,6 млн), четвертое и пятое места разделили баскетболист Тимофей Мозгов и хоккеист Илья Ковальчук (по 72 млн), шестое место занял хоккеист Павел Дацюк (63,6 млн), седьмое – хоккеист Александр Радулов (58,5 млн), восьмое – футболист Юрий Жирков (49,7 млн), девятое – хоккеист Сергей Бобровский (44,4 млн), замкнул рейтинг футболист Андрей Аршавин (43,3 млн долларов).

Напомним, в среду победительница пяти турниров серии Большого шлема российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении карьеры в возрасте 32 лет.



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