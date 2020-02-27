Экономика: Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти

27.02.2020, 8:12, Новости дня

После двух месяцев торга с Россией по цене на нефть, Белоруссия нашла сразу шесть новых поставщиков. Причем, пять из них – это некие российские компании, которые еще не имели дела с белорусами. Наконец, шестым поставщиком станет Азербайджан, откуда нефть потечет по украинскому маршруту. В чем смысл такой сложной схемы?

Уже с марта Белоруссия намерена начать импорт нефти из Украины по нефтепроводу «Одесса-Броды». Такое заявление сделал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. «Объем — несколько танкеров», — сказал он.

Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сказал «Интерфаксу», что белорусский концерн заключил с Госнефтекомпанией Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) сделку по поставке двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн с территории Украины по нефтепроводу «Одесса-Броды».

Ранее Белоруссия уже купила небольшую партию норвежской нефти, а также грозила, что ищет альтернативных поставщиков в Азербайджане и Казахстане, а также в США и других странах.

Белоруссия не оставляет надежду найти замену российской нефти. Даже несмотря на то, что на прошлой неделе Москва сделала «неожиданное» предложение Минску по нефти, пообещав компенсировать часть потерь из-за налогового маневра в России. То есть поставки российской нефти в Белоруссию, остановленные с нового года, скоро должны восстановиться и по более привлекательной цене.

Впрочем, говоря о работе по закупке альтернативной нефти по украинскому маршруту, Сизов уточнил, что полностью отказываться от российских энергоресурсов не будет. С начала года российскую нефть поставляет в Белоруссию только компания группы Михаила Гуцериева «Сафмар». Она одна согласилась на ценовые условия Минска и уменьшение собственной маржи. У Гуцериева просто не было другого выбора, так как у него имеются огромные активы в Белоруссии, да и отношения с российскими властями не совсем внятные.

По словам Тищенко, в дополнение к этой компании, с марта начнут поставки нефти пять новых российских поставщиков на белорусские НПЗ. Ранее эти компании не занимались поставками нефти в Белоруссию, сказал он. Компания «Роснефть», на долю которой традиционно приходилось около 50% поставок нефти из РФ, пока не входит в число российских НК (нефтяных компаний), которые согласились поставлять «черное золото» в Белоруссию без премии.

Старший научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович уверен, что просто так российские компании не могли согласиться на поставки нефти без так называемой «премии» на тех же условиях, что и Гуцериев. По его мнению, в обмен на это им что-то пообещала либо сама Белоруссия, либо РФ готова компенсировать потери.

«Это можно компенсировать, например, какими-то льготами по налогам, или по бензину, или по ОПЕК+. Еще более сложная схема – возможно, эти новые компании получат доступ к приватизации белорусских активов. Очевидно, что российский бизнес был бы не прочь увеличить свою долю в белорусских НПЗ, а также в калийных предприятиях или машиностроительных предприятиях», — не исключает эксперт.

«Явно идет торг, который затянулся уже на два месяца. Судя по тому, что Сечин съездил поговорить с Лукашенко, но контракта так и нет, значит, полного согласия между ними не возникло», — предполагает эксперт.

По экспертным подсчетам, эта т.н. «премия» к цене составляет 6-10 долларов с тонны. На прошлой неделе глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что российские компании готовы сделать Белоруссии скидку на 2 долларов с тонны. Это совсем небольшая уступка, учитывая, что в Минске оценивали премию вообще в 12 долларов с тонны и требовали скидку на эту сумму.

«Премия – это терминология Белоруссии. На самом деле, у нас проходит налоговый маневр, и нефтяные компании отыгрывают повышение НДПИ в контрактах со своими внешними контрагентами, включая белорусских. Из-за снижения экспортной пошлины цена на нефть для белорусских НПЗ выросла по сравнению с 2019 годом. Это и есть т.н. премия», – говорит Митрахович.

Что касается поставок азербайджанской нефти по украинскому маршруту, то технических проблем организовать это, на самом деле, нет. Более того, ровно десять лет назад Белоруссия уже пользовалась этим маршрутом через Украину, когда почти год покупала нефть в Венесуэле. Впрочем, есть подозрение, что венесуэльской нефть была только на бумаге, а по факту в рамках своп-схемы по нефтепроводу «Одесса-Броды» на белорусские НПЗ тогда текла именно азербайджанская нефть.

Тогда эта нефть оказалась золотой для белорусов в прямом смысле слова. Белоруссия покупала ее по 838 долларов за тонну, тогда как российская нефть тогда стоила около 430 долларов за тонну. Переплата более в два раза налицо. Подчитав тогда убытки, Лукашенко спустя год все-таки свернул эту самодеятельность и вернулся к более экономически выгодным закупкам российской нефти.

Теперь Минск о контракте с Венесуэлой не вспоминает, решив закупать нефть у Азербайджана напрямую по тому же маршруту. Нефть в Азербайджане есть. Технически восстановить прокачку по нефтепроводу тоже можно. Однако является ли этот способ доставки нефти в Белоруссию самым экономичным, быстрым и надежным, как уверяет Владимир Сизов из «Белнефтехима»?

Во-первых, азербайджанская нефть чуть легче российской, поэтому она стоит на несколько долларов дороже нефти марки Urals, указывает Митрахович.

Во-вторых, возникает вечная проблема интермодальных перевозок. Черное золото надо вывести через Грузию в Черное море, перегрузить в танкеры и отправить в Одессу, где снова перегрузить в нефтепровод, по которому доставить на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).

«Думаю, что это будет сопоставимо с той премией, которую надо платить за поставку норвежской нефти через литовскую Клайпеду и железную дорогу.

Здесь вместо железной дороги будет нефтепровод, но все равно, маршрут через Украину добавит примерно 10 долларов к цене нефти»

, – говорит Митрахович.

Наконец, нефтепровод «Одесса-Броды» после того эксперимента с венесуэльской нефтью в 2011 году больше никогда не работал. Более того, из него выкачали даже техническую нефть, без которой невозможна прокачка. Украинские эксперты указывали, что руку к этому приложил Игорь Коломойский, который имел доступ к нефтепроводу. Это значит, что Белоруссии придется купить дополнительно нефть для загрузки нефтепровода и его работы.

«В итоге это все равно будет дороже примерно на 15 долларов за тонну, чем поставка российской нефти. Какую бы нефть Белоруссия ни покупала — хоть норвежскую, хоть азербайджанскую, она все равно будет дороже для Лукашенко, по крайней мере, пока не закончится налоговый маневр в России, но до этого еще пять лет», — говорит собеседник газеты ВЗГЛЯД.

Впрочем, Лукашенко может пытаться оправдывать более высокую цену на нефть политическими мотивами. Однако обратной стороной медали станут убытки белорусской экономики.

«В прошлый раз покупка более дорогой нефти Белоруссией совпала с реальным сокращением доходов белорусских граждан. Это была не единственная причина, тогда был общий экономический спад. Но переплата за нефть стала дополнительным фактором, который подстегнул ухудшение качества жизни белорусов. Такова цена покупки нефти не у России», — говорит Митрахович.

Впрочем, в прошлый раз Лукашенко признал, что покупка венесуэльской нефти была ошибкой, и договорился с Россией о поставках нефти. «Возможно, некоторое время белорусы будут качать нефть по «Одесса-Броды», но потом схватятся за голову, так как это дорого для белорусской экономики, и вернутся к более рациональному варианту», — считает ведущий эксперт ФНЭБ.

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