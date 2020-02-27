Бизнес: Microsoft снизила ожидания по квартальной выручке

27.02.2020, 8:06, Новости дня

Microsoft утратила оптимизм из-за коронавируса. Компания снизила свою оценку выручки за текущий квартал, решив, что вспышка заболевания негативно скажется на продажах программного обеспечения Windows и устройств Surface.

В январе техногигант прогнозировал по итогам первого квартала выручку от продажи программного обеспечения в размере $10,75 млрд — $11,15 млрд. Как пояснили в компании, распространение коронавируса привело к тому, что "цепочка поставок возвращается к нормальному состоянию медленнее, чем ожидалось". Так что запланированных показателей, по всей видимости, достичь не получится, полагают в корпорации.

Это заявление уже негативно сказалось на капитализации техногиганта: его акции на электронных торгах потеряли порядка 1,2%, подешевев до $168,12.

Microsoft — не первая компания, пересмотревшая свои финансовые ожидания. Ранее с подобными заявлениями выступили Mastercard и American Airlines. Кроме того, пересмотром чаяний и надежд занимаются и другие производители компьютеров и мобильных устройств.



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