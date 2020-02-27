Спорт: Экс-форвард ЦСКА Витиньо помог «Фламенго» завоевать Суперкубок Южной Америки

27.02.2020, 8:06, Новости дня

Во втором матче за Суперкубок Южной Америки бразильский "Фламенго" на поле стадиона "Маракана" в Рио-де-Жанейро разгромил эквадорскую команду "Индепендьенте дель Валье" – 3:0.

У победителей встречи дубль оформил Жерсон (62-я, 89-я минуты) и единожды отличился Габриэль (19). Экс-нападающий ЦСКА Витиньо записал на свой счет результативную передачу, а его одноклубник Педру Роша, права на которого принадлежат "Спартаку", остался в запасе.

На 23-й минуте "красно-черные" остались в меньшинстве – красную карточку за грубую игру получил Вилиан Аран, а на 86-й минуте по той же причине поле покинул форвард "черно-синих" Алехандро Кабеса.

Первая играя противостояния завершилась вничью – 2:2. Таким образом, по сумме двух встреч "Фламенго" (5:2) стал победителем Суперкубка Южной Америки. Шестикратный чемпион Бразилии впервые в истории завоевал трофей.

Напомним, Суперкубок Южной Америки – футбольный турнир, который проводится с 1989 года. За трофей спорят победители Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка предыдущего сезона. Чаще всего этот Кубок выигрывали аргентинские "Бока Хуниорс" (4) и "Ривер Плейт" (3).