Отмечаем Масленицу: эксперты Роскачества проверили муку для блинов

27.02.2020, 8:06, Новости дня

Масленица — самое время для того, чтобы готовить блины. Тесто для блюда можно сделать самостоятельно, но в магазинах представлено большое количество специальной мучной смеси от разнообразных производителей, которые сыграют в пользу экономии времени.

Эксперты Роскачества исследовали тринадцать популярных торговых марок блинной муки российского производства:

1. "Волшебное дерево"

2. "По бабушкиному рецепту"

3. "Печем дома"

4. Garnec

5. "Предпортовая"

6. "Золотое утро"

7. "Пышечка"

8. "С. Пудовъ"

9. "Распак"

10. АО "Мелькомбинат №3"

11. "Аладушкин"

12. "Каждый день"

13. Makfa

Стоимость образцов варьируется от 25 до 165 рублей. Вес продукции составил от 250 граммов до 1 килограмма.

Мучную смесь проверили по 386 показателям качества, в числе которых содержание потенциально небезопасных веществ (тяжелые металлы, красители, ГМО, консерванты и прочие), микробиология (группы бактерий кишечной палочки и другие), органолептика (вкус, цвет, запах).

Результаты исследования

Опережая итоговые результаты проверки, можно отметить, что эксперты Роскачества признали все образцы безопасными. Ни в одной из смесей не обнаружено посторонних примесей, вредителей, ГМО, сальмонелл и стафилококка, кишечной палочки.

В пяти торговых марках выявлены следовые количества пестицидов: "Печем дома", "Золотое утро", "Пышечка", "Мелькомбинат №3", Garnec.

К самим смесям у экспертов Роскачества не было претензий по органолептике, чего не скажешь о готовом о продукте. В блинах пяти торговых марок имелся посторонний привкус, а в Makfa, кроме того, еще и посторонний запах.

В результате проверки возникли замечания по эластичности и прочности к продукции "Мелькомбинат №3", а также "Аладушкин".

Эксперты Роскачества обратили внимание на то, что толщина блинчика должна быть не более трех миллиметров. Что касается блина, его толщина варьируется от трех до десяти миллиметров. Все, что больше этого, относится уже к оладьям.

Также эксперты провели эксперимент и выяснили, из продукции какой торговой марки получается больше всего готового продукта. Самые дорогостоящие блины получатся из смеси Garnec — 100 граммов приготовленного блюда обойдутся в 14,51 рубля. Наиболее выгодным и экономным вариантом для покупателей может стать продукция "Пышечка" — 100 граммов таких блинов обойдутся в 2,54 рубля.

Рейтинг блинной муки сложился следующим образом:

1. "По бабушкиному рецепту"

2. "Пышечка"

3. "С. Пудовъ"

4. "Предпортовая"

5. Garnec

На самом последнем месте оказалась торговая марка "Мелькомбинат №3".

С более подробными результатами исследования вы можете ознакомиться на сайте Роскачества.