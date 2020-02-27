В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

27.02.2020, 8:05, Разное

В Москве и Подмосковье 27 февраля объявлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют, что в столичном регионе выпадет много мокрого снега и дождя, сообщает Life.

По данным Гидрометцентра, в четверг дневная температура воздуха составит от двух до четырех градусов тепла. Ночью ожидаются похолодания до нуля в Москве и до двух градусов мороза в Московской области. С умеренной силой подует юго-восточный ветер, который «разгонится» до 5-10 метров в секунду. На дорогах образуется гололедица.