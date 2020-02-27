Роскачество нашло пестициды в блинной муке

27.02.2020, 8:05, Новости дня

Роскачество проверило 13 торговых марок блинной муки, выявив следы пестицидов в пяти образцах, говорится в сообщении организации.

«Согласно результатам испытаний, вся мука была признана безопасной. Ни в одной смеси не было выявлено посторонних примесей, вредителей, ГМО, сальмонелл и стафилококка, кишечной палочки… В пяти торговых марках были выявлены следовые количества пестицидов», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Претензий по вкусу, цвету и запаху к самим смесям у экспертов не было, но к готовым изделиям из них – были: у блинов из смеси пяти торговых марок имелся посторонний привкус, а у одной – посторонний запах, к изделиям из смеси двух торговых марок возникли замечания по эластичности и прочности.

Эксперты также подсчитали, сколько стоит 100 грамм блинов, выпеченных из исследуемых смесей, получив разброс цены от 2,54 до 14,51 рубля. Между тем, оценка смесей, из которых были испечены самые дорогие и самые дешевые блинчки, в рейтинге Роскачества была примерно одинаковой – 4,468 и 4,86 балла.

В проверке приняли участие 13 торговых марок блинной муки российского производства стоимостью от 25 до 165 рублей за упаковку весом от 0,25 килограмма до 1 килограмма. Мука была исследована по 386 показателям качества и безопасности.

Ранее Роскачество рассказало о вредных свойствах заменителей сахара.



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