Врачи рассказали о повышенных рисках ранней смерти летавших к Луне астронавтов

27.02.2020, 8:05, Новости дня

Риски ранней смерти у летавших к Луне астронавтов в два раза выше, чем в среднем у американских астронавтов, выяснили ученые, что связано со стрессом и выходом за пределы магнитного поля Земли.

«Риски ранней смертности у астронавтов, летавших к Луне, примерно в два раза выше, чем для всей когорты астронавтов США, и в четыре раза выше, чем для астронавтов, совершавших только орбитальные полеты. Поскольку отличия по длительности полетов и дозе радиационного воздействия между этими когортами незначительны, можно предположить, что это является следствием действия существенно сниженного магнитного поля Луны, и возможно, обусловлено сильным эмоциональным стрессом, связанным с межпланетным полетом», – передает РИА «Новости» текст исследований, проведенных по заданию РАН Институтом медико-биологических проблем.

Ранее заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков заявил, что космонавты из-за радиации могут безопасно для жизни находиться на Луне и окололунной орбите не более двух месяцев.



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