Ученые из Японии доказали пользу пинг-понга при болезни Паркинсона

27.02.2020, 8:04, Разное

Занятия пинг-понгом помогли пожилым людям успешно противодействовать обострению заболевания Паркинсона. Соответственный эксперимент проводили японские специалисты.

Опыт проводили научные сотрудники Университета Фукуоки, которые специально для этого пригласили 12 пенсионеров со средним возрастом 73 года, и все они имели умеренные или ярко выраженные признаки болезни Паркинсона. Врачи диагностировали ее у этих людей за несколько лет до старта этого эксперимента. Вначале исследователи оценили тяжесть симптомов у респондентов, а потом призвали их каждый день заниматься пинг-понгом не менее пяти часов. После этого представители университета опять проанализировали признаки заболевания у стариков в два этапа: через три и шесть месяцев.

Результаты такой научной работы японских экспертов продемонстрировали следующее: во всех случаях у людей имелись заметные улучшения в умении выполнять определенные задачи, которые затрагивали написание слов и предложений, речь, способность вставать с кровати, прогуливаться и одеваться, задействовав при этом только свои силы. К примеру, первоначально от респондентов требовалось в течение двух попыток подняться с дивана, но потом на это им предоставляли один шанс. Существенный прогресс заметили специалисты в мимике, треморе, осанке. Между тем, в опыте исследователи задействовали малое количество добровольцев, и они не пригласили тех, кто с болезнью Паркинсона не играл в пинг-понг. Итоги этой работы будут представлены на конференции Академии неврологии США в середине весны.