Во Франции расшифрован таинственный текст 230-летней давности

27.02.2020, 8:04, Разное

Зарубежным специалистам после многократных попыток удалось расшифровать загадочный древний текст в одном из районов Франции. Как оказалось, знаки были высечены в этой местности еще в конце 18-го века.

Текст является смесью разных символов и букв, относящихся к нескольким языковым группам. Некоторые французские буквы были высечены «вверх ногами», отметили специалисты. Историкам не удалось расшифровать необычное послание, поэтому местные власти города Плугастель (Бретань) пообещали наградить того, кто переведет надпись, двумя тысячами евро. Приз был отдан двум участникам, которые заявили, что в этом районе нанесена эпитафия трагически погибшему человеку.

По мнению лингвиста Ноэля Рене Тоуди, автор послания являлся полуграмотным человеком, разговаривающим на бретонском языке. Согласно посланию, мужчине по имени Сержу не удалось доплыть до берега, так как сильный ветер перевернул его лодку. Художник Ален Робе и историк Роджер Фалиго выяснили, что автор использовал и валлийские слова.